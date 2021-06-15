「勞工紓困貸款10萬元方案」15日開辦，今年名額較少只有50萬，一早多家國銀網銀就被塞爆。銀行局副局長黃光熙15日指出，確實有17家銀行向金管會通報因為瞬間流量過大，造成網路塞車的情形，像有一家銀行就反應「瞬間湧入20萬件」紓困申請導致塞車，但這就像高速公路塞車，「雖然塞車但還是有慢慢前進。」銀行會先受理再審核。

根據勞動部數據，截至15日下午5點，申請件數共計12萬8414件，核貸數為9212件，離門檻50萬人還有一段差距。

黃光熙表示，17家國銀雖塞車，但大家塞車時間不一樣，金管會也在15日早上第一時間了解，並已要求銀行要提升效能，或是進行流量分流措施，多數銀行後續已陸續解決，銀行局強調，國銀受理紓困貸款申請也不可影響既有的網路平日交易。

黃光熙也表示，這次紓困的各項貸款，原則上都希望採「線上辦理」，因此部分銀行有開放網路預約，讓客戶可以上網預約時間到再去分行辦，如果因網頁當機到臨櫃，銀行也要教導客戶如何使用線上作業，臨櫃也要做好人流控制。

對於民眾即使到臨櫃、有行員在旁指導，但仍遇到網路塞車情形，黃光熙表示，這就像高速公路塞車，「雖有塞車，但還是有慢慢前進」，且銀行都會受理申請再進行審核，民眾要多多用線上預約方式就能紓解。

至於去年民營勞工紓困貸款王中信銀，15日首日開辦截至下午4點止也已收到逾4,000件勞工紓困貸款申請。中信銀指出，若有不會用網路或是不方便使用網路申請勞工紓困貸款的民眾，中信銀也提供幾大小撇步。一、防疫優先，避免群聚，建議客戶領取「申辦步驟小單張」，回家由家人協助依指示步驟申請。

二、若分行人流可控、客戶有智慧型手機可以在分行掃QR-code，如遇問題可洽分行同仁協助。三、若客戶仍需紙本申請，建議客戶索取紙本申請書及範例回家，在家填寫後攜回本行。但紙本申請作業至少需要5至7個工作天以上，且核准後須再來行對保，可能會影響其取得紓困資金的時效。