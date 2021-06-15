俄羅斯海軍宣布，第二古老的戴爾他4型( Delta-IV)核動力彈道飛彈潛艇「葉卡捷琳堡號」(K-84,Yekaterinburg)，將於 2022 年退役，結束36年的服役歳月。葉卡捷琳堡號可謂多災多難，經歷過2場飛彈發射失敗，以及嚴重火災，可謂是災難潛艦。

商業內幕(Business Insider)報導，葉卡捷琳堡號的退役，可以視為戴爾他級系列潛艦時代的結束，該系列的服役時間很早，1970年就推出了第1代，歷經多次改良，直到葉卡捷琳堡號屬於第4代的版本，總計戴爾他級有43艘，可以說是前蘇聯時期到俄羅斯時代的戰略潛艦主要支柱。

2011年，在浮動船塢裡失火的葉卡捷琳堡號。(圖/Blogger51)

戴爾他4型全長 167公尺，艦身直徑11.7 公尺，排水量18200噸，前方有4支魚雷發射管，背上則有16座飛彈發射井，可安裝R-29RM「冷靜」( Shtil)潛射彈道飛彈(北約稱為SS-N-23)，該型飛彈全長14.8公尺，射程可達到8300公里，飛彈在 2007 年升級為R-29RMU 「冷藍」(Sineva)，尺寸不變，升級重點在精確度與運載的能力。

每枚R-29RM飛彈內有4個獨立的彈頭，每個彈頭可達100 公斤，升級型可達到500公斤，換算成核彈頭的威力，當量大約是10萬~百萬噸的黃色炸藥。

不過，由於飛彈長度(14.8公尺)大於戴爾他4型的直徑(11.7公尺)，使得飛彈發射井是突出於艦身，出現明顯的「龜背」，造成戴爾他4型的航行阻力與靜音程度都不算好。

葉卡捷琳堡號是戴爾他4型的2號艦，於 1982 年完工、 1985 年服役，她的服役歲月可謂是災難不少。

1989 年 8 月 6 日，蘇聯舉行「巨獸行動演習」( Operation Behemoth)，葉卡捷琳堡將要在水下發射全部的16 枚 R-29RM洲際飛彈，這是全球第一次有戰略核潛艦嘗試這樣的壯舉，多數的試射演習頂多發射2~3枚，就算很「大手筆」了。

然而，在第1枚發射成功之後，第2枚飛彈就出了問題，火箭燃料出現洩漏，並引發艦內火災，立即終止試驗。

所幸，葉卡捷琳堡沒有受過於嚴重的損壞，但是她需要時間修理。直到兩年後，姊妹船新莫斯科斯克號(K-407,Novomoskovsk)成功完成測試，在 3 分 44 秒內，發射了所有 16 枚飛彈。

2011 年，葉卡捷琳堡號又出了事故，在摩曼斯克進行維護時，於浮動乾船塢中發生了施工造成的火災，更慘的是，這場大火沒能及時撲滅，燃燒了將近一整天，最終採用「主動下潛」的方式，才撲滅大火。

如果不是選擇主動下潛，這場事故可能還會更糟糕，因為當時葉卡捷琳堡滿載著16枚核武飛彈，要是大火引燃了飛彈的燃料，可能造成一連串的大爆炸，甚至會出現核彈頭的受損，要是真發生那樣的事，將是另一起如同K19、K-27的核災難。

事故後，葉卡捷琳堡號歷經3年的修復，仍然在俄羅斯海軍中擔任飛彈試驗的角色，並與北方艦隊進行了多次巡航任務。

在葉卡捷琳堡號退役後，俄羅斯海軍戰略潛艦將逐步被更先進的「北風之神級」，該型潛艦的首艦名叫「尤里·多爾戈魯基號」(Yury Dolgorukiy)，是紀念莫斯科城的建立者。

俄羅斯新一代的SSBN，北風之神級戰略飛彈潛艦。(圖/俄羅斯海軍)

北風之神級全長170公尺，直徑13.5公尺，排水量24,000噸，儘管比著名的「颱風級」來的小，但北風之神仍是俄羅斯最先進的戰略核潛艦，而且它所搭載的R-30「布拉瓦」洲際飛彈(Bulava)長度12公尺，可以完整的放入艦體而不會形成龜背。新聲納系統和水泵噴推進系統等功能，使北風之神比前輩都安靜得多，它還在持續改良，預計建造10艘，將成為俄羅斯未來的戰略潛艦主力。