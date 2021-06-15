防疫期間，人心惶惶，假訊息流傳更添亂；張姓被告等8人，分別在臉書、LINE群組散播不實疫情訊息，被警方循線查獲，檢察官審酌被告坦承犯行，均諭知緩起訴，每人並應支付1至5萬元不等的處分金到公庫，並在網頁澄清不實訊息。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，檢方於今年5月26日、27日接獲南投縣警察局信義分局、集集分局、埔里分局，通報張姓被告等8人分別散播不實疫情訊息，檢察長張云綺立即指派檢察官張鈞翔偵辦。

經調查發現張姓被告等8人分別散播「新鄉有兩人確診，請注意防疫勤洗手戴口罩保持社交距離」、「最新疫情，昨天晚上有一對夫妻，從台北回到信義鄉發現發燒，出來水里邱○○就診，轉院到秀傳醫院，一對夫妻確診新冠病毒，所以水里邱○○等一下要全面大消毒，最新消息」、「不要去第3市場逛～前幾天有位賣衣服的人～不知道北部疫情嚴重～卻到台北銷售～所以埔里第3市場休2星期不能擺攤～怕疫情感染埔里人」等不實訊息。

檢察官張鈞翔以遠距訊問方式，訊問被告等人後，認為被告等人涉犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條之散播疫情不實訊息罪，事證明確；審酌被告等人坦承犯行，深表悔悟，均諭知緩起訴，被告等人除支付處分金至公庫，並需在社群臉書等特定網頁，澄清不實訊息及防疫相關規範，達到矯正與預防兼備的目標。

檢方強調，全民防疫關鍵時刻，民眾應遵循中央流行疫情指揮中心指示及宣導，勿聽信來路不明訊息，對於未經查證的言論、訊息，切勿任意發文、轉貼，違者可判處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，提醒民眾切莫失慮，誤蹈法網。