國內新冠疫情持續延燒，近日雖然本土確診數稍有趨緩，民眾對於仍疫苗有迫切需求。急診醫師白永嘉分享，一位中年男病患出車禍，在急診間吵鬧，對著醫護人員出氣。經過制止後，白永嘉忍不住形容該男子不受控的行為超「疫苗」，一旁的護理師馬上聽懂話中玄機。

新竹馬偕醫院急診外科部主任白永嘉日前在臉書表示，一位騎車自摔的中年男子，在急診室內對著護理師大小聲，好不容易制止後，白永嘉忍不住直呼，「他真的超『疫苗』！」身旁的護理師先是愣了一下後，便馬上明白他的意思。

白永嘉隨後解釋，目前疫情嚴峻，「疫苗」＝「每個人都想打」，所以現在如果忍不住想罵人，「就罵他疫苗吧！」白永嘉表示，自以為拿健保卡繳掛號費就是大爺的人，「疫情期間，收斂一點別太『疫苗』喔。」

此文一出迅速被轉傳分享，網友大讚「好幽默」、「這詞用得真貼切，很順」、「急診室總是能看到一堆奇葩，真的很想扁他一頓。醫生罵人怎麼這麼委婉」、「這個可以變流行語耶」、「罵的好，疫苗---很欠打」、「原本也不懂，意會後大笑」、「台灣好多被寵壞的病人」。