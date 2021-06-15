如何運用身體寫永字八法？前雲門舞集資深舞者周章佞在《行草》中以身體書寫「永」字，是其勁道和力道是觀眾心中經典。近期周章佞將透過視訊平台，教觀眾跳書法家董陽孜的墨寶「瑟兮僩兮，赫兮喧兮」，把身體當毛筆，在空間裡書寫和揮毫。

近期國家兩廳院發起「當我們宅藝起」，推出創意影片和視訊教學，參與的劇場人包括布拉瑞揚舞團、阮劇團、小事製作、周章佞、姚尚德等人。藝術總監劉怡汝表示，「藝術不是只能侷限在劇場及舞台上，在疫情期間，我們跟藝術家一起創造各種可能性。」

首支影片從《絕對是斜槓人生指日可待之BDC快閃店》開始，內容描述疫情期間，布拉瑞揚舞團團員的一天，從畫畫、捕魚、劈柴、雕刻，到裁縫、編織花冠、刺繡、做蛋糕、寫書法，無所不能，非常充實。

布拉瑞揚表示，即使演出取消，但日常生活還是要繼續，「相信一切都會好轉，也許這波疫情過去了，團圓也都發展出不錯的復業了。希望大家一切安好，很快可以在劇場相見。」

《絕對是斜槓人生指日可待之BDC快閃店》可在YouTube上觀賞，之後將陸續在6月18日推出《在家也要廳院學－動身體篇》、6月22日推出《在家也要廳院學－演默劇篇》，《以身書寫—周章佞的舞蹈體驗課》將在7月6日於線上推出。