總統蔡英文日前接受綠色和平電台「大臺北城」節目專訪，表示對確診死亡者表達最深切不捨與歉意。台灣民意調查基金會董事長游盈隆表示，蔡政府完全沒意料到5月的疫情，因此現在蔡英文除了要打總統聲望保衛戰，還要挽救民進黨政府的公信力，他更指出，蔡英文會到綠色和平電台，用不算流利的台語說明政策，代表她意識到綠營傳統支持者也開始流失。

游盈隆今(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，一切都要回歸到蔡政府的防疫戰略、戰術，和核心疫苗政策當初的設定，當初的設定看起來就是一半要國產疫苗，另一半就是去買AZ、莫德納，蔡政府和疫情指揮中心根本沒意料到，這個515或更早511開始的5月疫情風暴，他們的想法是可以一步一步來，照他們規劃走，但事實上不是這樣。

游盈隆指出，當5月疫情風暴發生，整個炸開之後，就碰到剛剛所說的這些現象和問題，蔡總統不僅是在進行總統聲望保衛戰，她還在努力挽救整個民進黨政府公信力的崩潰。

游盈隆直言，蔡英文平常不可能去綠色和平，她去綠色和平用台語跟聽眾講政府政策很好，但不常見，至於為什麼要麼做？因為她已經意識到廣大支持者的流失，也包括傳統支持者在內，當傳統支持者流失，她就必須親自上陣，操著不算很流利的台語，去跟綠色和平的聽眾講複雜的政策，難免會有口誤，所以才有泰國政府出來否認。

至於今天菲律賓政府否認要和台灣買疫苗，游盈隆則不太確定是否有間接關係，他指出，媒體本身是來源，不是政府，而每個事情都顯示蔡政府在5月疫情風暴中，陷入絕對守勢，她要想盡一切辦法為自己的政策辯護，但現在發現捍衛國產疫苗的路線出問題，而NOVAVAX疫苗比高端好很多，這時候難免會順這這個勢拉抬高端的勢，但其實這兩者是不同的。