疫情影響，導致全國捐血活動紛取消，血液存量嚴重缺血，創下20年來最低，台中市脊髓損傷者協會15日發起「及時行善、捐血挑戰」接力行動，號召大家挽袖捐熱血，幫助急需輸血的人。

新冠肺炎疫情嚴峻，社會不安人人自危，小型身心障礙社團的慈善捐款因此持續降低，造成弱勢脊髓損傷家庭生活更加陷入困境。

台中市脊髓損傷者協會理事長殷建平表示，脊髓傷友因後天意外，必須以輪椅代步，心肺功能受限，屬染疫高風險族群，去年遭新冠肺炎疫情影響，不得不忍痛停辦持續辦理21年的捐血活動。

該協會發起不定點、不定時的「及時行善、捐血挑戰」行善接力行動，強調既不會造成防疫困擾，更能促進身體健康，參與捐血利人又利己。

「捐血對脊髓傷友是一項艱難任務」，殷建平說，脊髓損傷造成身體嚴重癱瘓，還有許多後遺症病變問題，要實際達到捐血標準，真的是難上加難，僅少數傷友可圓捐血意願。

台中市脊髓損傷者協會說，行善不能等，救人的事更是刻不容緩，盼望從脊髓損傷者勇於成為捐血者，帶動大家都能加入捐血行列，現在正值非常時期，不僅要做到保護自己，脊髓傷友也希望能夠盡一己微薄之力來幫助他人。

該協會希望讓脊髓傷友，從受助者勇於成為助人者的重要第一步，勇於接受挑戰，如果無法參與捐血行動，也能給予這群不向逆境低頭的脊髓傷友，溫暖的支持與感性鼓勵。