有網友貼出電費單怒轟「垃圾台電」，卻遭其他網友指出「使用者付費」，電費多少與停電無關。（截自臉書社團《爆怨2公社》）

上個月台電兩度大停電，對於受影響用戶，台電祭出電費減收5％（打九五折）補償方案。有網友貼出5月電費單，表示停電2天共6次根本不能營業，只扣了487元，電費竟然是開店4年來的最貴一次，怒罵「垃圾台電」。不過眾多網友卻認為，本來就是使用者付費，「怎麼不PO出用了多少電？」。

台電513、517兩度大停電，受影響用戶，台電依用電種類給予不同優惠，高壓的工業用戶提供5月「基本電費」5％減免，因工業用戶都是每月直接結算出帳電費帳單，意即5月帳單基本費打九五折。而一般民生及小商店用，則採取用戶「當期所有電費」減免5％，相當5、6月兩個月當期電費帳單總金額打95折。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》貼出電費單並發文，表示「店家上個月停電2天共6次根本不能營業，得到的是扣繳487？然後停電之後電費竟然還是開店4年來的最貴一次⋯只能說垃圾台電」。

根據網友貼出的電費單，基本電費是4879.1元，折扣487.8元，可見該電費單屬於5月帳單基本費打九五折的高壓工業用戶。

對於原PO的憤怒，大部分網友難以認同，紛紛回應：「用電度數怎沒貼上來」、「使用者付費啊！難道停兩次要補貼你20天的嗎」、「你用了多少，跟補償你多少，是兩回事吧！」、「所以你的電費創新高是因為台電只扣了487元,而不是因為你用了很多電？」、「我平常停車2小時60元，TMD今天停4小時120元！沒天理啊！」。

還有網友說「霸氣一點！直接叫台電來斷電，跟他說，林北不爽用你台電」、「支持你 反台電！！ 叫他們來把電表拆掉！！拒絕使用台灣電力公司的服務！！自己發電」。