台南市今日開放85歲以上長者、75歲以上領有重大傷病卡及75歲以上具原住民身分長者接種疫苗，台南市30家衛生所、107家診所、13家醫院共150處地點同步開打，採「遍地開花」策略，首日施打8000人；但不少長輩預期「早排隊早打」，一早有診所湧現排隊人潮挨批群聚。衛生局長許以霖強調，這批疫苗「85歲以上長者都打得到。」

許以霖表示，今天是高齡長者疫苗開打首日，不少民眾出現「是不是早點去，就能早點打到」的預期心態，導致有部分長輩一早就急著想去診所排隊，許以霖重申，這批疫苗，「85歲以上長者都可施打得到的。」

他也引用經典故事《諾亞方舟》為例，COVID-19疫情讓大家就像身處在災難之中，當看到諾亞方舟開過來時，大部分民眾往往只看到船頭，卻不知道這艘船其實是非常大的一艘船，所以當民眾紛紛搶著要上船，可能就會把連接船的橋給踩斷，到時候就沒有人可以上船。

「所以我們要依序地、有順序地上船」，許以霖用此故事呼籲，希望台南市民發揮「同市一命」的精神，大家有秩序地一起走出這次疫情。日本捐贈台灣124萬劑AZ 疫苗，台南獲中央配送5萬6000劑，統計截至14日共施打1萬2869人。

台南市長黃偉哲表示，台南市不用預約，今日接種疫苗事先已由各區里幹事、里長主動電話通知施打時間與地點，長輩只要攜帶身分證、健保卡雙證件即可就近施打，行動不便者還有安心接送及到府服務，如果家屬想自行開車接送，交通局也開放在107家診所附近免費停車，市府會規畫讓長者都能打得到疫苗，請各位長輩放心。

民政局表示，台南市民若經通知施打疫苗且有意願施打之行動不便長者，區公所里鄰系統將利用長照車、復康巴士、小黃巴士、免下車或由區公所、里長、里辦公處協助載送等方式提供安心接送施打疫苗服務，目前每區公所各配置1輛復康巴士、1-2輛身障專車，以及1位社工來為長者服務，對於臥病無法前往者亦由衛生所媒合診所提供到宅服務。

另外，這一次台南市有107家診所開放為長者施打疫苗，為方便家屬開車接送，交通局從6月15日至17日台南的疫苗接種站周邊開放免費停車，紅黃線也可臨時停車，後續如有新增接種站，交通局亦將滾動式檢討開放路段。