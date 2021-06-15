每個人對待感情的方式都不一樣，有些人儘管有了另一半，也像單身一樣過生活，不在意對方的感受，但也有人一旦愛上了就毫不保留，最後卻成為傷的最重的那個人。《騰訊網》的文章中指出，有4個星座人就屬於傻傻付出的類型，結果卻落得遍體鱗傷的悲慘下場。

1、雙魚座

雙魚座一旦陷入愛情就會變成傻瓜，為對方付出自己全部的真心和愛，只會對另一半好，眼裡也只看得到另一半，不過這樣傻傻付出的他們，往往最容易遍體鱗傷，他們不會為自己的愛情保有退路，只要愛上了就義無反顧，有句話說「愛得深，痛得也越深」，大概就是在說雙魚座了。

2、金牛座

戀愛中的金牛座智商會瞬間降低，不但對另一半相當死心蹋地，眼裡也只看得到對方的好，哪怕身邊再多的人告訴自己，對方並不是自己的良人，金牛座也會不管不顧的愛下去，最後的下場自然弄得自己遍體鱗傷。

3、天蠍座

天蠍座的性格比較多疑、難以猜測，很多人都認為他們並不會對感情付出太多，但其實他們只是把愛藏在內心最深處，他們不會把愛隨時擺在嘴邊，但充分體現在一言一行當中，天蠍座的愛毫無保留，付出也很多，但不會甜言蜜語的他們時常被另一半誤會，最後在愛情裡遍體鱗傷。

4、巨蟹座

巨蟹座陷入愛情時，常常以為自己是電視劇裡的女主角，幻想降臨在自己身上的永遠都是甜甜的愛情，但是現實卻十分殘酷，往往會給巨蟹座一個當頭棒喝，每當他們奮不顧身的愛上對方時，就會將對方三分的喜歡當成十分的愛情，這樣的想法註定了最後的結局，傷得最重的永遠會是他們。