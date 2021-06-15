國內疫情嚴峻，由於有不少死後確診案例，讓負責相驗遺體的外勤檢察官、書記官、法醫師出現染疫風險，並有產生防疫破口之虞，法務部上月向中央疫情指揮中心爭取將檢察官、書記官、法醫師列為第二類優先施打疫苗人員。指揮中心15日同意把外勤相驗的檢察官、書記官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機等人，都列入第二類施打名單。

由於疫情嚴峻，加上疫苗短缺，指揮中心依照風險等級，列出10類優先施打疫苗的名單。但由於近日不少死後確診案例，導致負責相驗遺體的外勤檢察官、書記官、法醫師形成染疫風險，並有出現防疫破口之虞，引發檢察界關注，不斷提出呼籲。

法務部5月行文指揮中心，指稱負責相驗遺體的外勤檢察官等司法人員是第一線高風險人員，染疫機率高，盼能列入優先接種疫苗類別。指揮中心今日回函，同意把外勤相驗的檢察官、書記官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機等人，列入施打名單。