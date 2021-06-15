經營權之爭，泰豐（2102）再出招！將循「大同模式」，將公開標售土地資產；泰豐15日重訊指出，為配合公司長期營運及資金需求，將公開標售泰豐100％持有子公司泰誠開發全部股權，或其所有中壢廠位於桃園市中壢區的土地及建物。

泰豐提出的理由，是由於美國商務部通過對台灣輪胎廠反傾銷案終判稅率，此項稅率實施已影響公司主要市場美國接單全面性衰退，使得公司營運產生衝擊。

為面對現況變通求存及追求公司永續經營並顧及公司及股東最大利益考量下，董事會決議通過先行全面停止中壢廠生產。

不過，目前持有泰豐股權三成以上的南港輪胎認為，泰豐這項決定太草率！而且，泰豐如有資金需求，應該先尋求主要股東的支持，以增資方式籌措資金，而不是出售資產。

除此之外，在泰豐有一席董事的南港認為，泰豐在15日的董事會前，並沒有事先提供出售中壢廠的資料或任何訊息給董事，程序上不公平正義。

另外，強調連署人股數已超過泰豐已發行股份總數過半的市場派日前宣布，將在10月底前召開110年第一次股東臨時會全面改選董事。對於泰豐要出售中壢廠，市場派指出，這根本是「司馬昭之心」，公司派可能認為股權無法抵擋，因此要在股臨會之前出脫土地資產。

泰豐中壢廠占地近5萬坪，其中約有1.7萬坪左右已變更為工商綜合區；其餘土地目前正由桃園市政府以市地重劃方式進行規劃中。據了解，泰豐15日的董事會，邀請了世邦魏理仕、仲量聯行二家業者，針對中壢廠土地建物做出鑑價，分別提出60多億及1百多億元的評估。

而根據泰豐統計，中壢廠2020年的產能約180萬條，當年的產量約120萬條。而中壢廠停工項目，占2021年第一季合併營收比例約27％。

因應中壢廠停工，泰豐指出，非美國市場的訂單，將由觀音廠承接及出貨，以維繫客戶及公司營運。至於美國訂單，則會轉與海外代工合作生產，以逐步恢復對美供貨。

另外，因銷售美國市場占比達八成以上，初期將對合併營收產生重大影響。泰豐指出，公司將開發非「乘用車（PCR）和輕卡車（LT）輪胎」的產銷，如賽車競技輪胎等，及開發其他高附加價值輪胎以提升公司營業效益。

對於在執行中壢廠全面停產，可能對員工的影響，泰豐指出，會在符合法令規定下呈報主管機關申請員工大量解僱，並依勞動法令辦理相關作業，以減少各項支出。