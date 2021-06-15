剛結束的由美國主導的七國集團(G7)決定對中國採取更強硬的姿態，並聲稱將斥鉅資援助發展中國家，以對抗中國的「一帶一路」。德媒認為，G7的援助窮國計畫仍無具體計畫，遠遠沒到能夠和中國「一帶一路」分庭抗禮的程度。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》評論文章指出，這次G7提出要斥鉅資援助發展中國家基建，可以算是是本次峰會的一大亮點，也許是峰會最重要的成果。它明白表示，西方不會坐視中國將越來越多的國家拉入其勢力範圍內。但是，這項投資計畫還還很不具體，稱不上是替代「一帶一路」的專案。而且，包括德國在內的歐洲國家也明確其立場表示，這項投資計畫不是對中國的反擊，而是要彰顯西方國家的對外援助行動。

文章指出，歐美在對中姿態上的差別也是無法忽視的，德國總理梅克爾就強調了和中國的「合作性關聯」。儘管如此，拜登依然向他的目標邁進了一步：在圍堵中國的議題上，拜登強化了民主國家的合作。G7峰會聯合公報也對中國新疆、香港的人權狀況提出了批評。

評論認為，如今世界是否已經重新回歸到「基於規則的多邊秩序」？則是另外一回事情。作為川普的繼任者，拜登強化了一些西方民主國家的歸屬感和認同感。但是，大家也並沒有怎麼感覺到有什麼新氣象。英國脫歐造成了很大的損害，還在英國和法國這兩個歐洲有核國家之間造成了深刻的不信任，民主國家的真正團結依然任重道遠。

德媒《世界報》則批評G7光是會高喊對外疫苗援助，但卻拿不出比中國更大的誠意來。

該報社評指出，如果西方國家想要抗衡中國，就必須更快拿出具體行動，G7峰會口頭表示要在今年底前向全球援助4.35億劑疫苗、2022年再援助超過20億劑，但根據世衛組織的測算，要真正遏制窮國的疫情，至少需要110億劑疫苗。而且，疫情只要未完全抑制，就會不斷出現新的病毒變種。

文章說，作為世界上最富、最有權勢的7個工業國家，G7擁有無與倫比的能量。但是在英國召開的此次峰會上，我們卻沒能看到七國集團願意運用自己的特權地位去抗擊全球疫情。德國總理默克爾在峰會結束時曾對媒體表示：「對於發展中國家而言，只有真正具體的援助專案才有意義。」

該評論還表示，如果疫情肆虐的亞非國家依然只能得到中國疫苗，那麼西方究竟能否拿出具體的援助項目，對當地民眾對西方國家與價值體系的信任度會產生重大影響。外界對西方國家的評判，也會很大程度取決於這些富國是否在防疫援助上能夠比中國更快速。