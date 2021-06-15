高端疫苗股價今(15日)從漲停殺到跌停再翻紅，股民看得直呼「這支不是我這種韭菜可以玩得起的」，大股東基亞、云辰股價也跟著震盪，有股民想說高端不要碰，那就買基亞、云辰，分析師表示，在這個時間點，不論是高端、基亞或是云辰，震盪幅度都會遠遠超乎你想像地大，最好還是敬而遠之。

高端今開盤以303元漲停開出後，9點20分漲停打開，股價由紅翻黑，下跌17.5元至258元，9點40分，股價被殺到跌停，來到248元，10點20分跌停打開，但仍下跌24元至251.5元，11點過後，股價又由黑翻紅，終場收在283元，上漲7.5元，漲幅2.72%，股價從漲停到跌停有55元的價差。

相較於高端開盤漲停，母公司基亞開盤即呈現下跌，更在高端漲停打開後，股價便率先跌停，不過，隨著高端由黑翻紅，基亞也一度翻紅，摩爾投顧分析師陳昆仁表示，不希望大家用「母以子貴」的這種操作方式，很多投資人常常在買不到某檔股票的時候，就去買他的母公司，像之前AES-KY掛牌後，母公司新普股價反而下跌就是一個例子。

陳昆仁說，如果看好某檔股票，就是買這檔，不要去追母公司或是周邊相關的個股，不過，他不是要大家追高端，因為目前高端股價震盪的風險非常大，不論是高端、基亞或是云辰，這個時間點，震盪幅度都會遠遠超乎你想像地大，且不可控制的狀況太多，新聞訊息太多，一下說這樣，一下又那樣，讓很厲害的短線客去操作就好，一般散戶最好還是敬而遠之，不要在裡面攪和，電子股有一堆本益比低，且是趨勢成長的個股，操作起來也更安心。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。