第47屆七大工業國集團（G7）領袖高峰會於13日落幕，首度在聯合公報中強調維護台海和平穩定的重要性。高峰會發布友台聯合公報後，空軍今天發布共機動態，共有28架共機侵擾西南防空識別區（ADIZ），並有多架共機從西南空域飛到東部海域，是去年9月國防部開始公布共機動態以來，架次最多的一天。
據國防部公布資料顯示，此次擾台的28架次共機，機種和架次包括運-8反潛機 1架次、轟-6機 4架次、運-8遠干機 1架次、空警500機 2架次、殲-16機 14架次、殲-11機 6架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。
值得注意的是，上一次共機大規模擾台的時間，是美國總統拜登和日本首相菅義偉在4月16日高峰會前，共機曾在13日一天內派出25架次擾台，創下歷年最高紀錄。但美日峰會後強調台海和平與穩地的重要性以來，大陸在台灣防空識別區（ADIZ）的活動突然大幅減少。
未料G7高峰會13日落幕後，共機在我方活動突然暴增，外界聯想是否與發佈友台聯合公報有關。
此外，據了解，我空軍各基地戰機頻頻緊急起飛監控，我方戰管人員更用強硬語氣喊話「如肇生任何事端，一切後果自負」。
而據統計，共機2021年累計進入我空域130天，廣播驅離紀錄共計374次，國防部公布2021年累計進入我空域103天，310架次(截至6月14日)。
文章來源：國防部網站
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