本土疫情爆發，很多情侶面臨分隔兩地的考驗，不能約會碰面只能視訊，加上吵完架無法當面溝通解決的窘境，如遠距離戀愛般困難。對此，Dcard上就有女網友以「疫情拆散了好多情侶！」為題，指稱身邊友人和網路論壇上，有很多戀人因為疫情而分手，引發網友熱議，不過許多人回應直言「說因為疫情，只是藉口啦！」

根據Dcard該PO文指出，有女網友因為周遭朋友，還有網路論壇上都多對情侶情斷疫情期間，因此內心十分有感的表示「現在不能見面的情侶們一定都很痛苦，我能理解，因為我也才剛分手而已」。

話鋒一轉，還沒走出情傷的原PO，因此建議情侶在疫情時代下，要懂得訴說、分享自身狀況，交流彼此想法，並祝福「目前還在一起的情侶們撐過去，也祝因為疫情分開的情侶們能夠好好談一談，或許雙方都能想開而再次扶持下去」。

此文一出，隨即掀起網友熱議，但很多人認為真愛值得考驗，會為了疫情分手，也只是證明雙方不適合罷了，於是先後直言「趁這種危機期間，剛好可以看出對方是否真愛而已」、「會因為疫情分開的，通常也不是因為疫情啦！」「疫情只是個催化劑，原因通常都是胡思亂想+不信任」、「疫情大多只是藉口，會因為這樣而分開的代表也經不起考驗吧！」「會被疫情拆散也代表原本感情中就有問題了，疫情只是最後一根稻草」。

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