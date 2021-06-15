南韓戲劇男神朴敘俊演過不少夯劇，人氣居高不下，近日遭韓媒爆料，有望進軍好萊塢，加盟漫威電影《驚奇隊長2》，對此，公司沒正面否認，留給外界無限想像。

據韓媒報導，朴敘俊年初就收到《驚奇隊長2》的出演邀約提案，雙方直到最近才討論完畢，預計會先把電影《混凝土烏托邦》拍完，下半年就會飛往美國拍攝，對此，經紀公司僅低調回4字「無可奉告」，沒有否認也沒承認，尹起韓網熱議。

而報導一出，不僅登上韓國推特熱搜，網友也相當好奇他會在片中飾演什麼角色。其實，將執導《驚奇隊長2》的導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）早就是朴敘俊粉絲，曾在推特示愛「這是我的韓劇男朋友」，如今兩人若能如願合作，更是一大話題，也為加盟添加可能性

朴敘俊去年憑著韓劇《梨泰院Class》，人氣再度攀升，代言接到手軟，全盛時期手上同時有15支代言廣告，而朴敘俊若真的參演《驚奇隊長2》，那就是繼《復仇者聯盟2》女星金秀賢、《永恆族》馬東石後，第三位加入漫威電影的韓星。