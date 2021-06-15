中央配發金門縣1萬1200劑AZ疫苗，今起針對全縣75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者採雙軌制接種，大、小金門9合約院所率先登場，明天全島4大型接種站緊接開打。
楊鎮浯縣長今天到金門醫院關心施打秩序，並了解接種站整備作業時指出，此次動員民政系統下達最基層鄰長，針對75歲以上長者逐一完成接種意願調查和造冊，基於避免群聚與維持接種秩序的考量，採行分區、分時段的分流作業，並安排交通車接送長者接種，期待做到貼心、妥善。
楊鎮浯表示，在縣府不斷爭取下，中央今天同意增撥2000劑給金門縣，但總數仍不敷使用。目前縣府已協調疫苗數較充足的縣市開放未設籍當地，但實際居住的旅台鄉親就地施打，但雙北疫苗嚴重不足，縣府仍在持續溝通，尋求解決的辦法。
縣府說明，4大型接種站是金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館，請鄉親依通知單時間，攜帶健保卡、意願接種同意書到場。施打作業流程如下：入口處：量額溫、消毒、領取號碼牌。報到區：等待叫號、繳交健保卡。等候區：填寫意願書與接種卡。評估區：接受醫師問診。注射區：護理師施打疫苗。觀察區：休息等候30分鐘。出口處：離開接種站。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。