金門AZ疫苗今開打，長者在接種後於留觀區觀察情況。（金門縣府提供）

楊鎮浯縣長赴金門醫院了解接種情形。（金門縣府提供）

金門縣立體育館接種站整備情況。（金門縣府提供）

金門縣立體育館接種站整備情況。圖為工作人員測試系統運作。（金門縣府提供）

楊鎮浯縣長赴金門縣立體育館接種站了解整備作業。（金門縣府提供）

4 鄉鎮大型接種站作業流程。（金門縣府提供）

4 鄉鎮大型接種站作業時間和地點。（金門縣府提供）

中央配發金門縣1萬1200劑AZ疫苗，今起針對全縣75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者採雙軌制接種，大、小金門9合約院所率先登場，明天全島4大型接種站緊接開打。

楊鎮浯縣長今天到金門醫院關心施打秩序，並了解接種站整備作業時指出，此次動員民政系統下達最基層鄰長，針對75歲以上長者逐一完成接種意願調查和造冊，基於避免群聚與維持接種秩序的考量，採行分區、分時段的分流作業，並安排交通車接送長者接種，期待做到貼心、妥善。

楊鎮浯表示，在縣府不斷爭取下，中央今天同意增撥2000劑給金門縣，但總數仍不敷使用。目前縣府已協調疫苗數較充足的縣市開放未設籍當地，但實際居住的旅台鄉親就地施打，但雙北疫苗嚴重不足，縣府仍在持續溝通，尋求解決的辦法。

縣府說明，4大型接種站是金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館，請鄉親依通知單時間，攜帶健保卡、意願接種同意書到場。施打作業流程如下：入口處：量額溫、消毒、領取號碼牌。報到區：等待叫號、繳交健保卡。等候區：填寫意願書與接種卡。評估區：接受醫師問診。注射區：護理師施打疫苗。觀察區：休息等候30分鐘。出口處：離開接種站。