台中市15日開始，85歲以上長者可以施打新冠肺炎疫苗，不過台中市議員李天生，接獲某學校老師投訴，指老師要調課去支援快打站，且不是專業醫事人員，有安全顧慮。李天生強調，老師支援快打站確有一些困擾，希望市府重視協助克服，不過也希望教職員們共體時艱，一起抗疫。

有老師向中市議員李天生投訴指出，被指定為快打站的學校，需要負責場地規劃、布置、並配合提供每天10名人力協助，但目前還在上課期間，老師被迫進行調課，再者現才第一波，不知會持續多久，將影響教學。

另老師們也擔心，不是專業醫事人員，有安全顧慮，且多數工作人員都是在快打站開始運作後才接種疫苗，無法即時產生保護效果，讓他們提心吊膽。

教育局表示，為加快市民接種新冠肺炎疫苗速度，市府於各行政區設置64處疫苗快打站，配置醫療衛生組、民政事務組、警政組、教育組及環保組；其中，教育組由設站學校遴派教職員工擔任工作人員，並核予公假登記，若有課務者則另核予課務派代，讓學校人員安心支援快打站。

此外，教育局也已請各校視快打站運作情形及人員狀況適度排班輪值，減輕人員工作負擔，市府感謝學校教職員共體時艱，與市府各機關一起努力，完成防疫工作，同時也呼籲中央能夠及早配發足額疫苗，讓民眾及早完成接種。

李天生表示，學校教職員支援快打站，確實存在一些問題，希望市府重視處理，不過快打站還有區公所、衛生所、環保局、警察局等機關參加，期許教職員共體時艱，一起完成防疫工作，同時建議最好能趕在暑假結束前完成全面接種，減少大家困擾。