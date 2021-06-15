嘉義市康慧中醫診所院長劉淑清指除了用常見的普拿疼緩解外，中醫也能幫上忙，像是透過中藥服用、針灸治療等，都能有效舒緩「疫苗注射後症候群」。（呂妍庭攝）

嘉義市康慧中醫診所院長劉淑清指除了用常見的普拿疼緩解外，中醫也能幫上忙，像是透過中藥服用、針灸治療等，都能有效舒緩「疫苗注射後症候群」。（呂妍庭攝）

嘉義市康慧中醫診所院長劉淑清指除了用常見的普拿疼緩解外，中醫也能幫上忙，像是透過中藥服用、針灸治療等，都能有效舒緩「疫苗注射後症候群」。（呂妍庭攝）

隨疫苗開打，陸續傳出部分民眾有不良反應，嘉義市康慧中醫診所院長劉淑清指除了用常見的普拿疼緩解外，中醫也能幫上忙，像是透過中藥服用、針灸治療，也可以讓民眾不影響疫苗注射後的免疫功能，還能擁有較好體力，有效舒緩「疫苗注射後症候群」。

劉淑清說，疫苗打到身體會誘導產生免疫反應，出現發燒、頭痛、倦怠、紅腫、硬塊、肌肉痠痛及噁心等反應都是正常的，這也是代表疫苗啟動免疫作用的信號，不過體質因人而異，有些人反應特別明顯，或連續幾天感到身體不適，這時就可以透過中醫來幫忙。

劉淑清表示，中醫師可以針對每個人不同的副作用來調整用藥，例如頭痛、肌肉痠痛、惡寒發熱等症狀，可以使用柴胡桂枝湯、柴葛解肌湯，高燒不退的可用竹葉石膏湯等等來加減，亦是配合針灸達到緩解效果，透過針刺在經絡上的穴位，疏通人體氣血循環、調解臟腑機能，有止痛和放鬆肌肉的功能。

劉淑清解釋，柴葛解肌湯組成的藥材包括柴胡、葛根、甘草、黃芩、羌活、白芷、芍藥、桔梗、石膏、生薑、大棗，其主要功用在於「解肌清熱」，傳統上用來治療感冒風寒，依現代醫學名詞而言，可治療流行性感冒、上呼吸道發炎、沙門氏菌感染等，對於緩解疫苗注射後的症狀也非常合適。

至於柴胡桂枝湯，是由柴胡、桂枝、半夏、黃芩、黨參、白芍、甘草、生薑 、紅棗組成，傳統上用於治療外感風寒，現在用於流行性感冒、全身肌肉痠痛、神經痛、口乾舌燥等都很有效。

劉淑清說，中藥健保處方用藥中，有接種前的降低反應配方，也有接種後針對個別嚴重反應的藥方，如再加上相關穴道針灸，舒緩效果相當好。