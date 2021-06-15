台灣本土疫情爆發，衛福部次長石崇良日前在立法院備詢稱「萬華是這一波疫情的破口」引發外界質疑萬華遭汙名標籤化，該區無黨籍立委林昶佐竟回應「國民黨立委故意簡化問題想找破口來獵巫」​，對此前台北市議員童仲彥痛批林昶佐「心裡只有顏色沒有是非」，難道有滿滿的台灣價值就可以棄萬華人於不顧嗎？難道為了自己的政治前途，就可以對官員的錯誤言論視而不見，放縱他們侮辱萬華人嗎？

「當萬華人發生災難的時候，他人到底在哪裡？疫情爆發以來，誰才是真正關心艋舺大家應該都看得很清楚。」童仲彥強調，全台任何一個地區都不該被貼標籤，病毒也不會從萬華生出來，衛福部這次不當的失言，林昶佐身為在地立委應該第一個站出來主持公道，但他不是，反倒發文指摘在野黨立委企圖幫官員解套，甚至連要求中央追究檢討「3+11」的政策疏失都不敢，童仲彥對此感到相當憤慨，並透露現在已經有不少萬華人決定要在疫情解封後動員來罷免他。

童仲彥也指出，萬華才是這次疫情的受害者，就是因為中央的邊境放寬決策管理不當，才導致萬華居民受苦，包括自己身邊也有許多至親好友因此染疫甚至喪命，現在竟然還要被貼上破口的標籤，真是情何以堪，藉此童也向總統蔡英文喊話，要好好管束政府官員的心態，並希望她可以在下一次的直播特別對此表達歉意。

無黨籍萬華區立委林昶佐（本報資料照）

此外，針對日前林昶佐批台北市長柯文哲｢腐化無能卻又傲慢｣，呼籲柯文哲應將為了熱區多配給的疫苗，優先給萬華，童仲彥則狠酸，「他可能忘記自己是在當立委還是議員，或是以為自己在唱歌鬼吼鬼叫？」並表示疫苗的數量配發及接種順序都是由衛福部來決定，這些中央的職權也只有立法委員能夠要求，結果他不去找陳時中溝通，卻罵到柯文哲那裡，簡直莫名其妙。