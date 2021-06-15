高雄瑞豐夜市15日恢復營業，近百攤業者為討生計仍開張。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市15日恢復營業，在5個出入口進行實聯制等防疫管制。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市15日恢復營業，近百攤業者為討生計仍開張。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市15日恢復營業，近百攤業者為討生計仍開張。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市15日恢復營業，近百攤業者為討生計仍開張。（柯宗緯攝）

賣臭豆腐的吳姓老闆娘等待顧客上門。（柯宗緯攝）

在瑞豐賣手機周邊商品已9年的老闆陳小進表示，在家宅了20多天，為了討生活還是要出來擺攤，他特地準備防護罩防護。（柯宗緯攝）

高雄瑞豐夜市5月17日自主性停業後，今（15）日恢復營業，雖然網路上一片罵聲，但今天仍有94攤業者開張，晚間6時許到了晚餐時間，入口管制區一度「小塞車」，人員忙著協助量體溫、實聯制。高雄市長陳其邁則強調，若無法落實防疫該關就關，市府態度很明確，防疫重於一切不會妥協。

記者今晚直擊瑞豐夜市，業者派員在5個入口進行實聯制，包括南屏路口、裕誠路口，以及汽、機車停車場等處，要求民眾手機掃QRcode登錄，否則就要以手寫方式登記，同時量體溫、手部以酒精消毒，才能放行，現場也免費發放護目罩。

今天出來營業的大多為美食為主，也有零星的百貨、遊戲攤商。其中，以名攤天使雞排、萬國牛排生意最好，有出現排隊人潮，除現場排隊外，也有美食外送業者前來取餐。

瑞豐夜市表示，為讓消費者安心，夜市已經全面消毒，防疫措施通通到位，請戴好口罩保持社交距離，非密閉的數千坪空間，瑞豐夜市仍是外帶美食的好所在，請安心來消費。不過，現場仍發現有民眾邊走邊吃，偷偷拉下口罩進食，雖然現場有管委會人員、警方巡邏，但仍難以全面防堵。

在瑞豐賣手機周邊商品已9年的老闆陳小進表示，在家宅了20多天，為了討生活還是要出來擺攤，他特地準備防護罩防護，攤位也備有酒精；他5點半左右就到場，今天有零星生意，也希望夜市不要熄燈，畢竟撐起許多人家庭的生計。

針對網路罵「要錢不要命」，質疑恐成防疫破口。賣臭豆腐的吳姓老闆娘感慨說，自己跟丈夫都是服務業，1個月沒擺攤，完全斷了生計，做一天是一天，「我們也有困難的地方」，疫情不是一、兩天的事，可能還要3個月、半年也說不定，就怕沒有病死就先餓死，但強調會配合做好防疫措施下營業。

高市經發局副局長高鎮遠表示，瑞豐總約有400攤，今天約1／4業者、94攤出來擺攤；市府站在輔導業者加強防疫管控立場，加派人員在5個出入口進行人流、防疫管控，大致情況良好；另外，市府推出的「高雄好家載」服務，瑞豐夜市已有26家攤商加入，也歡迎民眾多用線上訂購，外送到宅享用美食。