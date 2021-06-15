有媒體稱菲律賓致函台灣，如果國產疫苗獲得我國緊急使用授權（EUA）審核通過，菲律賓將會直接採認我國的EUA，讓國產疫苗在當地免做3期臨床、直接讓民眾施打，但遭菲律賓官方否認。此事也在網路上引起熱議，有網友忍不住揶揄蔡政府「大內宣失敗」、「打臉打得震天響」。

菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN報導，針對台灣媒體傳出菲律賓致函台灣，尋求獲得台灣政府緊急使用授權的國產疫苗，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）回應時表示，「我否認這一點。」菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）也否認菲國設法向台灣取得更多新冠疫苗，「我沒有注意到有要求捐贈任何疫苗，特別是那些沒有經過菲律賓FDA緊急使用授權的疫苗。」

此事也在PTT上引起網友熱議，不少網友紛紛揶揄蔡政府大內宣失敗，「哈哈哈哈，大內宣失敗」、「笑死，還在大內宣，有沒有300啊？」、「笑死，大內宣失敗」、「大內宣出包」、「這哪叫大內宣，根本是DPP大造謠」、「馬上被打臉，大內宣失敗」、「大內宣丟臉丟到國外」、「好丟臉，大內宣到國際認證」。

有的網友則表示，「內宣作戰被打臉了」、「馬上打臉欸」、「認吱作戰又被打臉了，昨天泰國，今天菲律賓」、「打臉打得震天響」、「繼泰國又被菲律賓打臉，要把國際都得罪完嗎」、「泰國、菲律賓都打臉，dpp做人真差」。