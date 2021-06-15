中央銀行公布2020年底國際投資部位，淨資產續創歷史新高紀錄，來到1兆3,714.2億美元，在全球排名仍為第五大淨債權國，年增僅232.5億美元，年增率1.7％。

根據央行統計，2020年我對外資產2兆4,920.6億美元、續創新高，年增2,361.5億美元或10.5％，主要是國內保險公司持有國外債券增加。對外負債更首度破兆美元大關至1兆1,206.4億美元、也續創新高，年增2,129.0億美元或23.5％。

央行官員表示，國際投資部位的對外資產及對外負債增額，除國際收支交易外，比較大的變動因素在於價格。去年全球因應疫情爆發，全面啟動史上最大寬鬆救經濟，資金氾濫效應，眾多股市屢創新高，且債市殖利率探底、即價格大漲，使得資產及負債年增均續為二位數的高成長。

從金融市場開放自由化以來，不論對外資產或負債面，反應證券價格因素影響愈來愈大，即與金融項目的特性有關。央行官員說明，2020年底資產面變化，反應在我對外證券投資部位價跟量齊揚。負債面來看，儘管外資投資減少，但國際收支卻增加，主要因持股上漲，外資持股集中在MSCI成分股，去年底MSCI台灣指數上漲37％。

主要淨債權國除台灣外，前四名國家或地區依序為日本3兆7,210億美元、德國3兆1,280億美元、香港2兆1,528億美元、大陸2兆1,503億美元。淨負債前五名國家，依序是美國14兆921億美元、西班牙1兆1,605億美元、英國8,576億美元，愛爾蘭7,562億美元、法國7,470億美元。