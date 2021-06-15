市場近期面臨震盪，許多投資人會預先猜測市場、提早獲利了結。施羅德投資統計，美國S&P 500指數大型股的本益比來到過去12個月的34倍，超過1999年底科技泡沫化最高點的31倍，更是大大超出50年平均的17倍。若以席勒本益比來看，美股也來到36倍，140年來的席勒本益比平均是17倍，歷史上唯一一次更高的時候，是科技泡沫化的最高點。

施羅德投資研究分析主管Duncan Lamont分析，如果投資人因為擔心評價過高選擇退出市場，平均而言會損失43％的潛在獲利；其實，較早出場所避免掉的損失，不足以彌補因此錯過的報酬。事實上，持續待在市場，報酬率可能會比猜測市場進出還高。

根據Duncan Lamont的研究發現，當投資人因為股市評價高出原本的50％以上，不管是全部出脫，或是先出場等到評價回落時再進場，都不會比持續待在市場來的好。

Duncan Lamont建議，不妨在選擇回應市場的方式與投資目標、風險承受度、投資範圍等等取得平衡。如果擔心的話，可減少股票部位，或是重新分配資產到評價較合理的地方，如美國以外的市場或是價值型股票。