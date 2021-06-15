新冠疫情大流行，催化電子支付快速成長，特別是受到新一波疫情影響的亞太地區，PwC預估，未來5年交易總額將會翻倍。投信法人看好，電子支付需求湧現，將嘉惠金融科技產業，未來3年每年獲利都有雙位數成長空間，身值看漲。

PwC資誠最新發布的《金融業支付未來趨勢》報告，未來10年，全球電子支付將進入高速成長時代，預估會從2020年的1兆美元，增長到2030年的3兆美元。其中，亞太地區最為驚人，以未來5年為例，累計成長幅度將達109％，超越其他各地。

第一金全球AI FinTech金融科技基金經理人常李奕翰表示，電子支付已經是擋不住的大趨勢，它帶來新的商業模式，提供新創科技公司跨足金融領域的機會，也讓傳統金融業能接觸到更多客戶，實現普惠金融的目標。

因此，無論新創或傳統金融機構，近年都積極投入各項軟硬體設施，如：系統整合解決方案、資訊安全與認證、資料處理等，成為金融科技產業未來獲利成長的養分。

資料顯示，今、明、後3年全球金融科技產業的獲利年複合成長率上看17％。對照富時金融科技指數位置，今年本益比約34倍，而明、後兩年若指數位置不變、獲利向上成長，本益比各只有29倍、24倍，距離歷史高點的42倍，還有相當大的上漲空間。