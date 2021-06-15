勞工紓困貸款首日申請，合庫、一銀、元大銀三家國銀爆大量，根據三家銀行統計，截至5點半，首日的線上申請進件的件數分別為41,000件、37,000件、以及18,000件，合計三家銀行所受理的件數，首日已掃掉約五分之一的勞紓貸款申請名額。

據了解，聯徵中心和信保基金的「塞車」情況也非常嚴重，這也使得明明湧入超過10萬的線上申請量，但15日最後為信保基金成功核保的件數卻不到1萬件；據悉，許多銀行要上聯徵中心查詢包括所得50萬元、債協記錄，亦為造成銀行與聯徵之間線路壅塞的主因，而銀行與信保基金的連線，也因為送保頻率與集中不一，而產生線路壅擠的情況。

另外，公股銀行華銀、土銀，首日則分別有超過8,000件、5,000件的線上進件量，其中華銀臨櫃收件量也達5,000件，因此合計首日共收件13,000多件，位居公股第三大，合計八大公股行庫首日的總進件量，已超過10萬件，同樣也佔比整個勞工紓困貸款名額的2成。

元大銀對此次勞工紓困貸款線上作業的「超前布署」奏效，尤其是頻寬問題，元大銀由於和中華電信是採取頻寬隨時視流量需要機動調整，在「頻寬無上限」之下，可說是15日線路全線暢通的主因，同時目前線上申請量已遠遠超過去年的總件數1萬1,753件。

而根據信保基金方面截至5點半的最新統計結果，勞工紓困貸款首日核保件數超過9,200件，其中，公股銀行囊括7,206件、並以華銀、合庫位居前二大，分別為3,354件、2,508件，但件數還在繼續追加中，據了解，合庫旗下分行目前收到信保基金的核保通知件數，已超過3,800件。

根據各家行庫在15日一開放申請網路塞車之後所採取的救急措施，以合庫的手筆最大，原本內部將頻寬放大4倍，但是為了儘快解決系統壅塞問題，15日上午決策高層立即決定一口氣把頻寬放大到15倍之多，之後每小時即以3,000至4,000件的件數大舉線上進件，在之後網路流量順暢加持下，線上進件量高居全體國銀之冠，核保件數亦高居前二大。

一銀、合庫均發現，今年的臨櫃申請量大為減少，只有線上申請件數的1至2成。合庫發現，每家分行平均排隊人數都在10人以內，超過10個以上的分行，只有270家分行的1成左右。

一銀也發現類似的情況。一銀也指出，臨櫃排隊較多的分行，多半以高屏地區居多，部分則集中在工業區旁的分行，對此，一銀已派出位於台南、高雄的區域中心，就近支派人手協助處理臨櫃送件。