有許多素人正妹因為高顏值或好身材，被分享到網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，都會引起熱烈討論，有的還因此加入演藝圈，成為不少人心中的女神；李佩瑾是一名護理師兼部落客，每次登上表特板都掀起轟動，日前她曬出穿比基美照，胸比臉大的性感身材太不科學，讓粉絲都快受不了。

李佩瑾昔日因登上表特板爆紅，護理師職業讓男網友有更多遐想外，她擁有可愛天使臉蛋，卻有超豐滿上圍，穿著制服時胸前都快被撐爆，四肢卻很纖細，簡直是許多女人想要有的完美身材。

日前李佩瑾曬出比基尼美照，胸部比臉大身材太不科學。(圖/ 摘自李佩瑾IG)

去年李佩瑾過生日的穿搭，胸部快掉出來就曾引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自李佩瑾IG)

平時李佩瑾會透過IG和粉絲互動，雖然她只是素人，但也有將近14萬粉絲追蹤，去年她在過生日時，一套胸部快掉出來的洋裝就驚為天人，日前她曬出一系列在海邊穿比基尼的美照，雙球幾乎快包不住，還看起來胸部比臉大，超不科學曲線讓人目光都不知道該放哪。

儘管李佩瑾PO出比基尼照，但講得都和玩樂無關，話題離不開打疫苗和護理師工作事務，網友焦點還是全放在她的身材，留言大歪樓，「妳的照片就有止痛效果」、「這身材我真的羨慕」、「神蹟啊」、「陽光、沙灘、比基尼」、「好大…我是說浪花」。