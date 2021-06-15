台中市不動產開發商業同業公會號召建商同業啟動「守護台中抗疫計畫」，兩天時間即募得1357萬元。（資料照．盧金足攝）

國內新冠肺炎疫情遲未降溫，全國三級警戒持續，台中市不動產開發商業同業公會號召建商同業啟動「守護台中抗疫計畫」，兩天時間即募得1357萬元，捐贈台中市政府支持第一線醫護人員。

疫情拉警報，醫療量能負荷沈重，台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，捐贈1357萬元抗疫基金至台中市政府衛生局，由市府整合企業及政府資源，提供第一線醫護人員最實質的支援，共同抵禦新冠肺炎疫情。

林正雄指出，該公會啟動「守護台中抗疫計畫」，共募得1357萬元，捐贈市政府支持第一線醫護人員，建築業為此次疫情立下企業社會責任的典範，產業以大家為榮，為美麗的台中加油、台灣加油！

「疫情當前，沒有人是局外人」，林正雄強調，該公會啟動「守護台中抗疫計畫」，希望藉由公會凝聚的力量，關懷訴諸實際行動，為醫護人員帶來及時雨。

林正雄表示，延續建築業標竿榮耀，企業致力落實應盡的社會責任，短短兩日共募得1357萬元，參與響應台中市不動產開發公會發起「守護台中抗疫計畫」捐款，包括大甲建設、大城建設、川睦建設、大毅建設、久樘開發、仁山開發、成中恆營造、佑崧建設、宏銓建設、和樹建設、坤悅開發、長安開發、長青開發、冠鈞營造、威全營造、風尚建築、根園建設、國雄建設、專誠開發、陸府建設、陸森建設、博星建設。

此外，還有富宇建設、惠友建設、惠田開發、惠宇營建機構、登豐建設、舜元建設、華太建設、華相建設、開富力建設、順天建設、新業建設、新圖成營造、瑞助營造、瑞恩開發、睦昇營造、萬群地產、 誠家開發、鼎佳建設、嘉磐建設、精英開發、精湛建設、精銳建設、寬大建設、磐興建設、豫豊建設、鴻邑建設、龍寶建設、豐邑建設、豐穀建設、雙橡園開發、藝術家建設、麗明營造、寶輝建設、寶樺建設、櫻花建設、富旺國際。

「誠摯感謝會員公司的仁愛胸懷」，林正雄表示，該筆款項將交由台中市衛生局統籌運用，以最快的速度減輕醫護系統的負擔，全力配合台中市府的醫療策略，希望這筆款項能讓台中在地民眾充分獲得就近醫療及防疫守護。

林正雄說，建築同業致力於落實企業社會責任，面對此次來勢洶洶的疫情，在第一時間，提供第一線醫療院所及醫護人員及時的協助與支持，希望藉由一點心意，向社會傳遞溫暖而堅定的正向力量，實踐正向關懷，串聯社會大眾的力量，攜手圍堵疫情、共度難關。