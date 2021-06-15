G7峰會七國領袖提出「重建更美好世界（Build Back Better World，B3W）」計畫欲以大陸「一帶一路」相抗衡，據外媒報導，美國和歐盟將於周二（15日）宣布一項聯合科技和貿易倡議，制定三大目標，並強化供應鏈自主和進行世界貿易組織改革行動。

《CNBC》報導，美國和歐盟將於周二（15日）宣布一項聯合科技和貿易倡議，名為「美國-歐盟貿易和科技委員會」，將制定三個主要目標：為新興科技建立新的全球貿易標準、於網際網路上推廣民主價值、為美國和歐盟尋找雙方再尖端技術研發的合作方式。

美國國安顧問蘇利文（Jacob Sullivan）於上周新聞發布會上表示，最終結果將會由民主國家為21世紀的貿易和科技制定規則，而非其他國家。

據拜登政府1名不具名官員指出，貿易委員會中，美國方將由國務卿布林肯（Antony Blinken）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）三人共同出任主持。

此外，該貿易委員會其他目標還包含人工智慧、量子計算和生物科技等新科技的規則制定、強化供應鏈以減少對大陸的依賴、推動世界貿易組織的改革，以及合作對科技平台的監管。