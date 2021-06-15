股神巴菲特（Warren Buffett）偏好的股市估值衡量指標全球上市企業總市值占國內生產毛額的比率已飆破100％，來到133％的歷史新高，遠超過網路泡沫與金融危機前的高點，顯示全球股市嚴重高估，未來幾個月有崩盤之虞。

該指標素有「巴菲特指標」之稱，主要是要衡量根據該國的GDP股市估值是偏低還是偏高，100％為分水嶺，超過此一水位代表高估。巴菲特指標在周日已飆至133％，改寫歷史新高。

巴菲特指標並較2000年網路泡沫與2008年金融海嘯前的前高還高出一大段，2008年金融危機前巴菲特指標在120％出頭。

巴菲特2001年為美國《財星》雜誌撰文指出，該指標雖然有其限制，但或許仍是衡量股市最好的一項指標，也是2000年初期股市泡沫的警鐘。

德國《世界報》編輯柴契皮茲（Holger Zschepitz）認為，巴菲特指標飆上133％的新高，「代表全球市場已處於新泡沫」，不過他還表示，該指標有其缺陷，可能不是當前衡量市場的最佳依據。

柴契皮茲進一步說明指出，巴菲特指標是分析當前企業市值對GDP的占比，但GDP數據揭露存有時間落差，而且因為疫情的關係，全球GDP數據嚴重失真。

此外，全球股市估值偏高可能也與低利率環境有關，舉例來說，美國基準利率在疫情爆發不久就已降至趨近於零，超低利率環境鼓勵投資人湧入股市。

還有就是高科技類股表現強勢的因素，柴契皮茲表示，疫情期間全球封鎖，科技股受惠狂飆，考量科技股超高的獲利成長，這次巴菲特指標有可能無法真實呈現市場的狀況。

按照巴菲特指標，美股的數據格外令人憂心，美股巴菲特指標日前已經飆破200％，並且還持續改寫歷史新高。