桃園市首日疫苗接種，民眾抱怨排隊久候、太陽底下等、動線場地規畫不良，還有群聚憂慮。桃園市長鄭文燦稍早臉書發文道歉，「不好意思，我們立即改善」。鄭文燦文中提到「向各位道歉，我們立即檢討改進，從每個環節逐一檢討，仔細改善。」

鄭文燦指出，今天一早到接種站等待的人較多，發生動線擁擠的狀況，等待時間也拉長，因此緊急增加動線數，增加休息教室或場域，增加人力與設備，立即進行調整，並尋找增設疫苗站場地，每個站別更精準計算，想辦法降載，同時簡化報到、掛號、問診與施打流程，盡量讓施打動線更加順暢。也會請區里系統聯繫大家報到的時間，希望別讓年長者等太久。

鄭文燦說，今天全市盤點88歲以上人數1萬9820人，共1萬2310人完成施打，施打率62％，包含不在籍居民1642位，占約13％。感謝陪同年長者的家人，謝謝所有支援的醫師、護理師及各醫院團隊，以及協助車輛載送的司機及志工團隊。

鄭文燦也說，出動183輛復康巴士、20輛扶輪社長照車輛、計程車2440趟次、調動283部輪椅，在接種站附近開放停車，希望讓民眾就近方便；並針對獨居長者逐一電話詢問，符合資格且願意施打有95％、285位獨居長者完成施打。

他說，有些接種站採用宇美町式，確實效率較好、較流暢。因此，今天也立即評估更適宜場地，只要空間許可，會一站一站調整，讓速度快一點，施打過程更友善，能夠改善的部分，一律都要改進，進行調整，讓施打時間縮短，讓長輩等待時間減少。