台灣第一檔嘻哈選秀節目台視、MTV《大嘻哈時代》於上周台視首播收視亮眼，但礙於電視台播出尺度，若遇選手唱到不雅歌詞會打上馬賽克及消音，令許多觀眾認為失去嘻哈原味。對此，製作單位表示：「尊重選手的創作自由，但節目播出仍需遵守NCC規範，會盡力在二者間取得平衡。」不過網路上會播出完整版。

有觀眾好奇評審在比賽過程，為何會一直拿手機盯著看？製作單位解釋「評審都在看歌詞」，因為在嘻哈音樂裡，歌詞是占了很重要的部分，不僅可以展現選手的歌詞押韻及創作技巧，還可以秀出自我的嘻哈態度與精神，並非不尊重選手。

《大嘻哈時代》選手們都使出渾身解數展現嘴上功夫。 （三立提供）

該節目也看到選手們背後的努力跟故事，像是更生人出獄後當起嘻哈老師，將嘻哈力量繼續傳承下去，還有選手留在台北辛苦打拼賺錢，為了有朝一日當上嘻哈歌手。選手們的堅持與認真讓觀眾看了很是感動，還敲碗製作單位能推出海選過程精華篇，讓地下音樂能有好的平台可以發揮及浮出檯面。

上週台視首播吸引不少年輕族群收看，15-44歲平均收視0.33，其中15-24歲男性族群收視0.62；而OTT播出也有不錯的表現，首集在myVideo節目排行榜就榮登冠軍寶座，在YouTube上架不到一天就登上發燒排行榜第4名，為節目量身訂作的主題曲MV目前為止也有23萬觀看人次的成績。

《大嘻哈時代》每周六晚10點於MTV、台視及myVideo同步播出。此外，三立都會台、Line TV、Vidol與大嘻哈時代YouTube頻道也能看到精彩播出。