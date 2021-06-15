雲嘉南分署與新化高工合作舉辦身心障礙學生就業前成長團體課程，幫學生進行職涯探索，並給予求職技巧課程還協助媒合工作。（台灣應材提供／劉秀芬台南傳真）

有輕度智能障礙的阿強（化名），今年要從就讀的高職畢業，他參加勞動部雲嘉南分署的就業前成長團體課程，媒合到半導體大廠台灣應用材料公司，擔任業界首創的廠內專屬烘焙師職位，還沒畢業的阿強找到工作，他直說「會珍惜這份工作，做更多好吃的給大家。」

雲嘉南分署長劉邦棟說，為提高身心障礙學生的就業機率，分署與國立新化高工合作，提供畢業班學生就業前成長團體課程，在18個小時課程中，幫學生進行職涯探索，還幫他們媒合工作。阿強班上共11名學生參加，6月底才要畢業，現已有4位學生找到工作。

「爸爸叫我畢業後當工廠作業員比較好」，阿強在學校學習烘焙、洗車、園藝等就業技能，他最喜歡烘焙，但因能力比起一般烘焙師傅還是有差距。

永康就業中心就服員紀宛吟發現阿強其實不想去工廠，他的願望是當一名烘焙師，可以獨力烘焙，只是手腳比較慢，剛好台灣應材提供南科廠烘焙師職缺，於是幫他媒合推介，經過兩次面試，阿強4月就利用上課空檔先就業，近兩個月表現讓公司相當滿意。

台灣應材招募部經理賈馨潔表示，公司在竹科與南科開出廠內專屬烘焙師職缺在業界是首創，她說，阿強的表現讓大家「驚豔」，因為下午餐廳裡一般廚工都休息，阿強必須獨力作業，同時餐點講究乾淨衛生，阿強都相當注意，每次都穿著整齊的廚師服工作，表現超過預期。

「只要給他們機會，一樣可以做得很好」，劉邦棟說，企業雇用身心障礙者大多會擔心工作效率不好，其實透過職務再設計的方案補助，就能改善效率問題。近兩年分署透過各項就服措施與補助方案，已協助近9000位身心障礙朋友就業。