針對國產疫苗廠商是否向菲律賓洽談實驗合作或採認EUA，以及菲律賓政府是否向我提出疫苗協助等相關議題，總統府發言人張惇涵今天表示，菲律賓政府並未向我提出疫苗的協助，也未致函我政府。部分有心人士將這兩件事混為一談，但事實已經釐清，非常清楚是兩回事。

張惇涵說明總統府三點立場：

一、今天上午，中央流行疫情指揮中心並沒有說菲律賓政府來函給我國政府，食藥署也明確公開表示，目前沒有收到菲律賓政府致函我國政府。部分媒體的報導，標題並不正確，指揮中心已經請相關媒體更正。

二、對於台灣疫苗廠商個別尋求海外合作實驗國家等事務，總統府沒有評論。

三、菲律賓政府確實並未向我國提出疫苗的協助事項，菲律賓政府也未致函我國政府。

張惇涵表示，即便事實已經釐清，很遺憾看到，仍有部分有心人士將兩件事混為一談，這不僅對閱聽大眾的正確認知沒有幫助，對於防疫工作也沒有正面助益；甚至，對於深化台菲雙方友好關係，也沒有正面效果。