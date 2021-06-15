因應新冠疫情，勞動部續辦勞工紓困貸款，今（15）日開放申請，共有35家銀行合作承辦，不過有民眾表示，一連跑了4家銀行都沒有通過，沒想到原因竟出在他過去沒有跟銀行往來，是信用紀錄一片空白的「小白」。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》表示，他過去沒有跟銀行往來的紀錄，信用紀錄也一片空白，今年想申請紓困貸款，不料跑了彰銀、富邦、一銀、中信四家銀行，竟然沒有一家通過，連周遭的朋友也說，今年沒有去年來得好辦。

原PO不滿表示，他想抱怨去年申請紓困貸款，拿到10萬後亂花、搞享受，結果時間到了卻還不出來的那些人，就是因為去年亂搞紓困貸款又不還錢的那些人，搞得今年的紓困貸款不但門檻提高，銀行放貸也變得比較小心。

原PO指出，他周遭的朋友也表示，經歷過去年一堆欠紓困貸款不還的，今年銀行顯得更小心，不然去年紓困貸款呆帳破百億，今年如果又破百億，銀行吃不消。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「一個月才三千多，怎麼會還不出？」、「才10萬搞到信用破產，何必呢？」、「利息那麼低還不還！難怪今年會那麼難申請」、「上次隨便借，網路申請就過了」、「今年呆帳會更多，因為符合貸款資格的人年收入都不高」。

有自稱在銀行工作的網友分析，沒有跟銀行往來，肯定沒薪轉、信用卡等等，就算去年辦，應該也不會過，因為是「小白」，貸款才辦不過，跟別人有沒有還款是無關的，「信用卡就好在這，每個月刷一點都有定期繳納那就是信用」；也有網友提醒，如果不好好還錢，以後會變成拒絕往來戶，會非常的麻煩。