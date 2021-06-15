陳美鳳劇中身穿華麗秀服。（民視提供）

洪都拉斯造型被網友認為有豬哥亮影子。（民視提供）

王中平、王彩樺飾演主持搭檔。（民視提供）

民視15日公開八點檔接檔戲《黃金歲月》全新主視覺，台灣美麗的歐巴桑、天后陳美鳳華麗站在舞台C位，王彩樺、王中平、洪都拉斯、陳仙梅、葉家妤、賴慧如著秀服一字排開，第一波卡司也全員亮相！洪都拉斯在《黃金歲月》中飾演紅牌主持人「達哥」，海報上穿著招牌短褲搭配亮片西裝，有網友問：「是豬歌亮再現？」

《黃金歲月》描述台灣經濟快速發展，百業繁榮的興盛時代，從當時時代背景特有的餐廳秀揭開序幕。海報曝光，陳美鳳表示，完全呈現了當時的蓬勃風光。親身經歷過餐廳秀的她說，那時的餐廳秀紅極一時，北中南檔檔爆滿，因為主持人風格不同，「北張菲、中邢峰、南豬哥」各佔山頭，後來還演變成一邊吃飯一邊看表演。「一般民眾都很捨得花錢，也喜歡到秀場看秀。所以我也經歷過在台上表演，同事在台下吃牛排」。為了《黃金歲月》，劇組斥資神還原陳美鳳的壓軸大秀，而且更勝以往，是現在戲劇或綜藝看不到的排場。劇組特別打造的華麗秀服，將陳美鳳襯托得高貴又隆重。

洪都拉斯表示，這是他第一次演出民視八點檔，因此以自己多年在綜藝節目打滾的經驗，反覆揣摩秀場前輩們的特色，每一場戲都使出渾身解數，才有辦法表現出秀場紅牌主持人的功力，雖然沒有參與到當年的秀場高峰，但自己有去看過，能夠透過戲劇來體驗秀場表演，也算成就解鎖了。

飾演串場主持人的王彩樺很開心自己當年秀場留下的配件，都能在《黃金歲月》派上用場，看到釋出的海報上有很酷炫的舞台以及超級強的大卡司，期待戲劇上檔跟觀眾朋友見面。主持搭檔王中平看到海報直說真的很感動，很像回到「台灣錢淹腳目」的時候，他說那個年代他的朋友賺了錢，也有帶他去西餐廳看秀場表演，邊吃飯邊看表演，尤其是牛排的味道讓他到現在還記憶猶新，希望藉由這部戲讓大家重新想起那個美好的年代。

許久不見的陳仙梅看到主視覺海報，開心把台灣最輝煌的時代都呈現出來，她笑說感覺這家西餐廳的王牌很多，卡司超強的。