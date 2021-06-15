大陸女星張雨綺當年演出周星馳電影《長江7號》走紅，今年初因參加熟女團選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再飆升，豪爽率直的個性受到不少喜愛，今（15日）她突在微博發文怒吼「請停止繼續給我打電話」，掀起陸網熱議。

原來張雨綺是受到「私生飯」的騷擾，她15日一早在微博寫下：「請停止繼續給我打電話！忍無可忍了，一再打著粉絲的名義，白天打晚上打早上還打，拉黑了換號再打，這不是粉絲行為，是冒犯和騷擾」，憤怒語氣流露滿滿無奈，看來已經深受其擾許久。

張雨綺的直爽個性受到不少粉絲喜愛。（圖／翻攝自微博）

不少網友看到張雨綺的Po文，建議她直接報警處理，並痛批「私生不是粉」、「有病嗎這些人」、「以牙還牙吧，直接把他們電話號碼公布出來」、「這是犯罪了啊」，在陸網造成熱烈討論。

「私生飯」指的是瘋狂粉絲，這些人會長期跟蹤、打電話騷擾偶像，侵犯藝人的隱私權，尤其在韓國廣為人知，越紅更是會有大批私生飯，不過，現在大陸這種情況也越來越多，還曾有私生飯入侵男偶像家中，不但使用對方的私人生活用品，甚至囂張地躺在浴缸洗澡，私生飯誇張事蹟層出不窮。