香港政府晚間表示，高度關注有關廣東台山核電站懷疑出現核洩漏的報導。保安局發言人表示，保安局昨（14日）和今日均有就事件聯絡相關大陸部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響。台山核電合營有限公司亦表示，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。

港府發言人指出，港府與廣東省核應急委員會辦公室有緊密的合作和溝通，並已訂立相關通報機制。在2021年，保安局到目前為止就台山核電站一共接獲兩則通報，分別是有關在2月21日和4月5日發生的運行事件。兩宗事件均屬於0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。目前台山核電站的狀況並沒有觸及相關的通報機制。

港府強調重視核電安全，並已建立了常設的監測系統，包括天文台的輻射監測網絡、水務署的水質污染監測系統，以及食環署的食物監測措施等，以監測環境、水和食物的輻射水平，保障市民健康。天文台的輻射監測網絡由12個監測站組成，不停監測香港的環境輻射水平，亦利用不同的儀器作其他方面的環境輻射監測工作，以判別是否有異常的輻射水平。根據天文台的輻射監測結果，香港的環境輻射水平在過去一年一直維持正常。

發言人指續稱，天文台會繼續密切留意本港的輻射水平，並會因應情況加強輻射監測工作，而保安局亦會繼續與相關大陸部委保持密切溝通。