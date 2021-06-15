嘉162甲縣道35公里處今天下午發生工程車疑似自撞死亡車禍，救護人員到場發現駕駛已沒有生命跡象，由救護車送往嘉義大林慈濟醫院急救，下午4點24分宣布急救無效，因駕駛身上無任何可變識證件，院方無法確定身分。詳細事故原因待相關單位調查中。
嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午1時55分接獲通報，指梅山鄉162甲線（梅山鄉瑞峰村坔埔段）附近發生一車禍，立即派遣梅山分隊前往處理，消防隊員抵達現場後發現是起重機工程車發生車禍，有一名年約41歲男子躺臥在山溝，已無呼吸心跳，送大林慈濟醫院急救後仍不治身亡。
嘉162甲縣道35公里處今天下午發生工程車疑似自撞死亡車禍，救護人員到場發現駕駛已沒有生命跡象，由救護車送往嘉義大林慈濟醫院急救，下午4點24分宣布急救無效，因駕駛身上無任何可變識證件，院方無法確定身分。詳細事故原因待相關單位調查中。
嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午1時55分接獲通報，指梅山鄉162甲線（梅山鄉瑞峰村坔埔段）附近發生一車禍，立即派遣梅山分隊前往處理，消防隊員抵達現場後發現是起重機工程車發生車禍，有一名年約41歲男子躺臥在山溝，已無呼吸心跳，送大林慈濟醫院急救後仍不治身亡。
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