一輛工程車疑似自撞山壁，駕駛急救後身亡。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉162甲縣道35公里處今天下午發生工程車疑似自撞死亡車禍，救護人員到場發現駕駛已沒有生命跡象，由救護車送往嘉義大林慈濟醫院急救，下午4點24分宣布急救無效，因駕駛身上無任何可變識證件，院方無法確定身分。詳細事故原因待相關單位調查中。

嘉義縣消防局勤務指揮中心今天下午1時55分接獲通報，指梅山鄉162甲線（梅山鄉瑞峰村坔埔段）附近發生一車禍，立即派遣梅山分隊前往處理，消防隊員抵達現場後發現是起重機工程車發生車禍，有一名年約41歲男子躺臥在山溝，已無呼吸心跳，送大林慈濟醫院急救後仍不治身亡。