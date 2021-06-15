基隆市新增3例確診個案，1例職場接觸者、2例逸嘉老人長期照護中心住民，目前逸嘉照護中心總計19人確診，今天晚上人員將裡頭23名未染疫住民移至防疫旅館，執行清艙、消毒作業。

林右昌公布3例確診個案，案13319、13320皆為逸嘉老人長期照護中心住民，6月10日採檢陰性，市府主動執行養護機構加強版管理準則，於13日定期監測篩檢確診，無症狀，安排醫院收治；案13208為50多歲女性，是台北市士林護理之加行政人員，機構中有住民確診，被匡列為接觸者，經採檢確診，已收治醫院。

由於逸嘉老人長期照護中心總計19人確診，市府與業者商討，決議於今天晚上清空照護中心，將23名未染疫住民暫時移至防疫旅館，派員進入清潔、細部消毒，把內部無法消毒物品丟棄，如床墊等，並依規定靜置3天，待徹底清潔後，再將住民移回照護中心，衛生局指出，為雙重防護，住民返回時，照護中心會再消毒一次。

此外，照護中心陸續有確診案例，附近民眾反映，市府作業速度太慢，很晚才將確診者送至醫院，造成當地居民人心惶惶，對此，衛生局長吳澤誠表示，確診者安排到醫療院所收治，有一定的時間流程，他說，現場都會實施隔離措施，不會有外溢風險的問題，民眾無需擔心。