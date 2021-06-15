慰勞警察辛勞，烤狀猿餐飲集團創辦人彭道鋭（左2），15日中午送來近130個愛心便當，送給霧峰分局警察享用。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

慰勞警察辛勞，中區慈警會暨霧峰和氣區組隊長，15日致贈360個防護面罩及300雙抗UV涼感袖套，給霧峰分局警察使用。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

今15日是警察節，但正值防疫期間，取消公開表揚典禮，不過各界未忘記警察辛勞，烤狀猿餐飲集團創辦人彭道鋭，中午送來近130個愛心便當，送給霧峰分局警察享用，而中區慈警會暨霧峰和氣區組隊長，則致贈360個防護面罩及300雙抗UV涼感袖套，希望第一線員警能有效防疫又防曬，並向霧峰警分局同仁說聲「警察節快樂」。

在各界慰勞炎炎夏日中，警察防疫、維持治安的辛勞中，台中市政府警察局霧峰分局偵查隊傳來好消息，偵查隊偵查佐石欣明，從事刑事工作認真積極、負責盡職，在眾多優秀警察中脫穎而出，榮獲110年第57屆全國模範警察殊榮，讓霧峰警察分局同仁感到與有榮焉。

石欣明從警15年，於100年10月28日調任霧峰分局偵查隊偵查佐，對刑事工作積極認真，近5年期間屢屢破獲強盜、槍枝、販賣毒品等重大刑案（共獲記大功2次、記功48次），對維護社會治安及確保民眾生命財產安全居功厥偉，並榮獲台中市政府警察局110年第1季警英榮譽獎章，更於今110年，檢肅治平目標中，將以敲詐勒索、強盜等犯罪為宗旨之集團成員檢肅到案，共起獲非制式長槍1枝及非制式手槍3枝，對維護社會治安具有重大貢獻，獲選為全國模範警察當之無愧。

霧峰分局長陳家銘，感謝烤狀猿餐飲集團創辦人彭道鋭及中區慈警會暨霧峰和氣區組隊長的暖心的善舉，在這波緊繃的疫情下，致贈防疫物資及裝備，及送來色香味俱全，有幸福味道的便當，無疑是為警察同仁加油的最佳利器；而石員敬業執著的工作態度及刑事偵防的專業，都值得同仁學習及效尤，而他的得獎更為分局帶來正面力量，特別代表分局再次肯定及感謝他在工作上的付出與貢獻。