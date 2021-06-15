高雄海神職業籃球隊今日與九太籃球隊舉行線上聯合開訓，開訓由領隊侯嘉騏（Michelle）領軍，球隊執行長李偉誠（Wilson）、總經理王德堯（Devin）出席參與。因應新冠肺炎全國第三級防疫警戒，開訓初期以居家肌力、體能訓練為主，指標球星于煥亞今日也一同參與，蓄勢待發迎接新賽季。

高雄海神隊與九太籃球隊未來將以「策略聯盟」組成合作，具體合作形式仍在討論中，今日先在全國三級防疫警戒管制期間提前備戰，由訓練師翁健愷指導下展開視訊訓練，一日兩餐肌力、基礎體能並重。

上個賽季率領九太闖入SBL季後賽的指標球星于煥亞，今以「百分百」健康狀態現身訓練，將全力做足準備迎接新身份，「身為球員都會嚮往朝職業發展，球隊給我感覺很重視球員，隊友們包括我都抱持很大期待。」

擁有中國大陸NBL聯賽經驗，于煥亞對多洋將環境不陌生，適應新聯盟不成問題，承諾扛起球團賦予任務，「期望以自身經驗和能力帶領隊友成長，先不去想聯盟會有幾支球隊，先準備好自己，幫助球隊打出成績。」

海神執行長李偉誠與總經理王德堯一同和球員齊揮汗，在疫情期間聯手帶領球隊進行訓練，備戰11月27日登場的 T1 League 職籃元年。在美國矽谷科技公司有8年經驗的 Wilson，帶入美式風格，少了架子多了務實，CEO 帶頭操課也是首見。

「我希望高雄海神從管理階層到球員，要能帶給球迷年輕、有活力兼具專業的印象。」Wilson除了以專業數據分析領導球隊，帶隊思維捨去包袱派系，要顛覆大眾對傳統大企業印象，以自身作則、團隊精神為中心，冀望跳出過往的管理階層窠臼，形塑良好的球隊溝通氛圍。

李偉誠強調，球隊目標自然是總冠軍，但宗旨仍是透過職籃海神隊深耕基層籃球，打造上下垂直整合，即便陣痛期難免，「目標3、4年內拿到總冠軍，希望高雄海神不只是南霸天，在社會形象與落實在地紮根也能成為台灣職業籃球的指標。」