今（15日）適逢警察節，新北市議長蔣根煌今警察節這一天，特別帶來澎湃雞腿餐盒，以及紐西蘭進口蘋果至新莊警分局慰勞員警辛勞。（新莊警分局提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市警察不只成立疫調大軍協助疫調、面對確診失聯者，必須要比照重大刑案追回、遇到確診重症者大鬧隔離病房，警察也必須衝進現場壓制、處理車禍或是路倒案件，當事人也可能是確診者，加上到市場管制人流、取締未戴口罩，維持快篩站、疫苗接種站秩序等，種種勤務讓警察忙得不可開交，又身陷高度風險中。

今（15日）適逢警察節，新北市議長蔣根煌今警察節這一天，特別帶來澎湃雞腿餐盒，以及紐西蘭進口蘋果至新莊警分局慰勞員警辛勞，為同仁們加油打氣。希望同仁在忙碌之餘，也能吃得健康營養，並叮嚀同仁於執勤時要注意自身安全，保護好自己，才能保護家人、保護社會。

新莊警分局長林温柔表示，相當感謝議長對同仁的支持與鼓勵，不僅暖心而且暖胃，成為警方強而有力的後盾，讓員警們能盡心守護這片土地。最後呼籲民眾減少非必要的外出，遵守防疫規範，大家齊心協力，才能共度疫情難關。