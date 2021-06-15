新冠肺炎本土疫情爆發後，率先升級三級警戒的雙北今（15）日正好滿周月，而觀察這幾天疫情指揮中心公告的疫情數據，過去3天單日確診個案都低於200例，衛福部長陳時中坦言，「這是個好現象，整體趨勢往好方向走」。對此，名醫沈政男則認為，「要解除三級警戒的最好方法，就是清零」。但他強調，要解封還要考量「餐廳與小吃店，能不能開放內用？學校營養午餐，該怎麼吃？」這是最傷腦筋的問題。

圖為5月下旬，台北市信義商圈，街上只剩幾部等候客人的計程車。（圖/本報資料照，鄧博仁攝）

沈政男15日透過臉書表示，他對這一個月多來的疫情發展，所想出的一個理論模式是：5月17日第一波萬華感染高峰以後，陸續每隔一星期又發生了家戶感染高峰，但感染規模越來越小，在6月7日、8日正是符合這個模式，於是當第三波家戶感染過去以後，疫情就降到了新低點。

沈政男醫師。（圖/取自臉書）

他預測，依照這個趨勢，6月28日有機會降到新增兩位數。只是，屆時，大家敢解封三級警戒嗎？這真是一個棘手的決定。沈政男坦言，解封一定會有疫情再起的風險，只是這個風險多大，必須有科學根據，而不是憑直覺來判斷。怎樣的科學根據？可以把過去一個多月來，主要的群聚感染事件，其發生原因做整理，以找出危險因子。

沈政男並舉例，例如商店實名制、市場分流、雙鐵降載這些措施其實無關大局，甚至，上學上課、開會聊天、逛街看電影，這些可以戴口罩的活動，也都不是問題。重點在於「餐廳與小吃店，能不能開放內用？學校營養午餐，該怎麼吃？」這是最傷腦筋的問題。