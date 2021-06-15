新北市議員李翁月娥有感於警察在防疫的努力，適逢警察節今（15日）上午9時至三重警分局致贈593份牛肉麵禮盒慶祝警察節。（三重警分局提供）

新北市議員李翁月娥有感於警察在防疫的努力，適逢警察節今（15日）上午9時至三重警分局致贈593份牛肉麵禮盒慶祝警察節，感謝警察疫情期間辛勞。

台灣在新冠肺炎病毒持續威脅下，全民的防疫作戰，早已緊鑼密鼓展開，其中與醫護同樣身處前線的警察同仁，除了有原本治安勤務外，還要支援疫調、協助管制傳統市場容留、查緝疫情假訊息及民眾群聚、未戴口罩等防疫工作。

市議員李翁月娥特別於警察節當天專程至三重警分局致贈593份牛肉麵禮盒向這些前線勇士們致敬。

三重警分局長林故廷表示，打擊犯罪是警察天職，保護人民是警察使命，但唯有保持健康的身體及強化防護裝備，才能讓同仁戰勝後退的本能，站在第一線維護社會治安、保護人民生命財產安全。

今年的警察節雖然沒有熱鬧的慶祝活動，但仍感受到各界對警察的支持，警友會致贈的禮品、民意代表及民間企業致贈的防疫物資，甚至不願具名民眾送來物資，這些都讓同仁備感窩心及感恩。