國內疫情延燒，繼企業快篩開放後，中央疫情指揮中心指揮官陳時中首度鬆口開放居家快篩。國內生技業者表示，政府除了開放進口居家快篩試劑，建議比照歐美，將更精準的居家PCR核酸檢測包也一併開放，尤其是國產居家篩劑製造技術已有世界級的水準，只要中央一聲令下隨時可以準備上市。

外傳亞培已超前部署居家快篩試劑，可望成為政府開放篩檢，最先上市的品牌。亞培製藥表示，該公司在試劑研發上的確遍及抗原、抗體、PCR等各領域，但是所有試劑都依政府規定核准之後才會進口，目前只供應專業醫療使用，並未進口居家試劑。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙表示，居家篩檢是擴大篩檢量能最快的方式，只是技術上快篩檢驗的敏感性及特異性都比較差，加上檢體採取容易產生不一致，因此會有相當比例的偽陽性及偽陰性，很可能造成醫療機構額外的負擔、企業無謂的停工及資源的浪費等。

李鍾熙理事長呼籲，政府應預先做好適用指引及陽性後續處置的規範，包括檢驗後廢棄物的處置等。而個人、家庭、或企業使用居家篩檢之前，也應該要先想好後續的因應。生技業者表示，一般居家快篩試劑未來上市單價，預估約台幣300至500元間較為合理。

國內生技產業也有居家篩劑製造的成熟技術。/金萬林提供

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