歡慶警察節，新北市三重警友辦事處致贈三重警分局警員禮物。（三重警分局提供）

由於疫情尚未趨緩，新北市三重警友辦事處為避免集會場所群聚感染並配合政府防疫措施，停止舉辦110年警察節慶祝活動，但為感謝及表揚各績優同仁的表現，由里總幹事代表辦事處團隊至分局統一致贈，感謝警察長期以來辛勞付出。

警察節是屬於每位警察同仁的特別日子，近期因疫情嚴峻，同仁積極投入並協助各項防疫工作，包含支援疫調、協尋居家隔離失聯的國人和外籍人士，查緝疫情假訊息等工作，三重警友辦事處為投入防疫工作的員警表達感謝之意，特別在警察節前夕，由里總幹事代表辦事處團隊統一致贈三重分局全體同仁，每人200元商品卡，另外還特別頒發績優員警60位，每位3000元獎勵金，期盼同仁在為國家社會治安貢獻心力之餘，也必須注意自身健康狀況。

三重警友辦事處表示，辦事處團隊原本預計至各單位逐一頒贈，但由於疫情關係無法前往，由里總幹事代表辦事處團隊至分局統一致贈，儀式簡單但熱情不變，希望同仁執勤時也不忘保護好自己，祝福三重分局全體同仁警察節快樂。

三重警分局表示，在警察節前夕特別利用此機會向大家表達慰勉與感謝，三重警分局也會繼續作為前線的後盾，期盼全體警察同仁在防疫工作上堅守崗位，同時也要注意自身健康狀況，另端午佳節將近，祝福同仁佳節愉快，也提醒端午節連假期間減少不必要移動、活動或集會，降低疫情擴散風險。