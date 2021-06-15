國內疫情延燒，每日確診數居高不下，短短一個多月超過萬人確診，其中更有多數無症狀感染者，為台灣防疫一大隱憂，為此專家呼籲醫檢分業刻不容緩，普及民眾篩檢，才是國人健康的保障。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙表示，在美國，醫事行為並不侷限於醫療機構，像是奎斯特診療公司Quest Diagnostics Inc.(NYSE:DGX)或是美國實驗室Laboratory Corp. of America Holdings(NYSE:LH)，美國前三名的檢驗公司中有完全專業的醫療人員，而台灣檢驗機構是一定要在醫事機構裡配合醫事機構執行，在檢驗量能上就有很大的差別。若能將醫檢分業，檢驗機構將是台灣能發展的一大產業，大幅增加民眾普篩。呼籲政府可以更藉重民間的力量，共同度過最艱難的時刻。

國內PCR核酸檢測技術研發大廠金萬林企業表示，目前台灣PCR檢測試劑的產製數量足夠滿足醫療需求，以金萬林企業為例，一天PCR試劑的產製量為5千~1萬。若能如同國外採取的居家篩檢模式，民眾訂購後，試劑寄到家中，再依說明書指示如何蒐集檢體、保存到生醫專業物流來接收，再送回實驗室，因涉及專業冷鍊回收與後續檢驗流程，大概一到三天就可產出報告。金萬林生技也曾做過這類唾液平行比對的篩檢產品，未來政府如果放寬PCR篩檢政策，這類的醫檢機構可以即時配合政策執行。

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