北市延平北路9段島頭公園15日傍晚發浮屍，警方獲報到場，經查是前一天有釣客報案，見有人落水，經比對特徵，確定是同一人，並非新冠疫情匡列的對象，現已聯繫家屬，並通知衛生所人員到場採檢，釐清是否與疫情有關。

據了解，昨晚在島頭公園有釣客目擊有人落水，警消獲報，第一時間在附近搜尋無所獲，今晚5點多發現，確定是82歲郭姓男子，家屬表示，郭有高血壓、心臟病，不過警方仍不敢大意，依疫情期間作業流程穿戴防護裝備，並通知衛生所人員到場，後續將報請檢察官相驗。