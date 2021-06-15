北市島頭公園浮屍 警穿防護裝打撈衛生所到場採檢 20:122021/06/15 中時 李文正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市士林區島頭公園今天傍晚發現浮屍，警消初步調查是前一天落水的民眾，後續將採檢釐清是否與疫情有關。（圖：民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市延平北路9段島頭公園15日傍晚發浮屍，警方獲報到場，經查是前一天有釣客報案，見有人落水，經比對特徵，確定是同一人，並非新冠疫情匡列的對象，現已聯繫家屬，並通知衛生所人員到場採檢，釐清是否與疫情有關。 據了解，昨晚在島頭公園有釣客目擊有人落水，警消獲報，第一時間在附近搜尋無所獲，今晚5點多發現，確定是82歲郭姓男子，家屬表示，郭有高血壓、心臟病，不過警方仍不敢大意，依疫情期間作業流程穿戴防護裝備，並通知衛生所人員到場，後續將報請檢察官相驗。 彰議員捐2正壓採檢亭抗疫 志玲姐姐攜手台灣新創公司 暖心守護第一線醫護人員 #島頭 #公園 #人員 #北市 #浮屍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北疫苗接種首日人潮踴躍 林口警維安也為民服務 09:392021/06/15 寶島 黑心業者進口中、越18萬件假隔離衣 用合格包裝販售流入市面 12:302021/06/15 社會 小兄妹花光積蓄 捐1萬個防護面罩 04:102021/06/15 地方新聞 無聊男子求關注 謊稱採檢遭詐3.8萬被打臉 最重恐挨罰300萬元 12:572021/06/15 社會 北投公寓飄異味驚現62歲獨居婦「腐爛屍體」 警消封鎖調查中 16:222021/06/15 社會 確診＋2 雙和醫院累計11人染疫 04:102021/06/15 地方新聞 視同無傳染力 輕症10＋7後不再採檢 04:102021/06/15 生活新聞 金山區家族群聚感染 流動攤商1家7口染疫 17:262021/06/15 生活 大台中不動產公會捐4座正壓檢疫亭 10:322021/06/15 財經 新北市容移代金審查 引入雲端機制 14:392021/06/15 區域情報-新北 北市採「精進疫調」 接觸者居家隔離就快篩 17:162021/06/15 生活 社會熱門新聞 高端股價「上沖下洗」炒股傳言四起 檢方展開調查 - 社會 88歲嬤排2小時才打到疫苗 返家吃粽子卻噎到不治 - 社會 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 內湖超商傳當街擄人 男子遭4黑衣惡煞持刀棍押上車 - 社會 航警自曝工作超爽「像退休生活」 局長大怒懲處曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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